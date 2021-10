Poker di candidati per la carica di sindaco a Massarosa

Grande attesa anche per il voto a Massarosa. Iniziano domattina (2 ottobre) alle 7 le operazioni elettorali: si vota fino alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio.

È corsa a quattro per la carica di sindaco. In ordine di scheda si presentano Sonia Sacchetti per Rifondazione Comunista e Pci, Simona Barsotti per centrosinistra e Movimento 2050, il primo cittadino uscente Alberto Coluccini per Civica Massarosa e Fratelli d’Italia e Carlo Bigongiari per Lega, Forza Italia e Per Massarosa.

Ecco tutti i candidati e le liste per la competizione elettorale.

Sonia Sacchetti

RIFONDAZIONE COMUNISTA: Fiorella Bonucelli, Roberta Bruno, Enzo Di Natale, Sabrina Evangelisti, Marcello Fiorini, Paola Marangoni, Nicolò Martinelli, Cristian Morosini, Monica Pardini, Sara Pardini, Flavia Simonetti, Samuele Soddi, Alessio Vitali detto Dylan

Simona Barsotti

PARTITO DEMOCRATICO: Paolo Benassini, Francesco Bianchini, Riccardo Brocchini, Andrea Chiantelli, Ilaria Da Prato, Adolfo Del Soldato, Massimo Farioli, Elisabetta Giusti, Federico Lucania, Agnese Marchetti, Teresa Marraccini, Maria Nardini detta Maria Vittoria, Alberto Puccetti, Alessandro Rossi, Ilaria Sebastiani, Luca Tinagli

ORGOGLIO MASSAROSA: Giulio Acunzo, Laura Agostini, Emanuele Anzilotti, Silvia Barsotti, Fabio Belletti, Lucia Carnicelli, Francesca Cosci, Lando Del Greco detto Rino, Lucia Francesconi; Diego Frateschi, Linda Gabrielli, Renza Giannini, Fabio Longaron, Marta Mori, Antonio Torre, Fabio Zinzio

MASSAROSA SOLIDALE ECOLOGICA PROGRESSISTA: Nico Braccini, Anacleto Barsotti, Mauro Gemignani, Mirco Lazzari, Patrizia Lazzarini, Lia Masi, Giulio Marlia, Licia Mazzoleni, Ivano Mugnaini, Francesco Nesti, Alessia Pasquale, Annamaria Puddu, Manuel Santini; Tiziano Tebaldi, Gaia Maria Genovesi

SINISTRA COMUNE: Lucio Lucchesi, Mirko Bonini, Giada Brucia, Paolo Della Lucia, Paolo Ercolini, Federico Gilardetti, Giovanni Manfredini, Francesco Mauro, Giuseppa Morreale detta Giusy, Mario Navari, Vanessa Palazzolo, Palmira Proietti detta Miriam, Stefano Rinaldi, Michela Sargentini, Teodros Talini detto Teddy, Valentina Vassallo

MOVIMENTO 2050: Roberto Baccelli, Alessandro Gelli, Stefania Guidi, Uliana Lorenzetti, Lucia Mori, Roberto Pedrini, Graziano Puccetti, Katiuscia Puccetti, Michele Righini, Fausto Salvadori, Laura Santoni, Fiammetta Barbara Tavosanis

Alberto Coluccini

FRATELLI D’ITALIA: Michela Dell’Innocenti, Nicola Albiani, Daniele Bernardi detto Di Ghinghere, Ovidio Bigongiari, Francesca Caselli, Nicola Cestari, Valentina Colombu, Marco D’Alessandro, Claudio Del Dianda, Nicole Giannecchini, Maurizio Lucchesi, Giovanni Marlia, Monica Masini, Mara Nicodemo, Simone Nocera, Claudio Taglialegne

CIVICA MASSAROSA – COLUCCINI: Giovanni Brocchini, Serena Simi, Giovanni Renzo Vasco Merciadri, Michele Brafa Misicoro, Luisa Del Grande, Renzo Del Grande, Cristina Gasperini, Franca Lavecchia, Silvia Lunardi, Carlo Menchini, Marzia Pacini, Franco Perna, Dante Puccinelli, Cristiano Spinelli, Silvia Tori, Aldo Venturi

Carlo Bigongiari

PER MASSAROSA – BIGONGIARI SINDACO: Daniele Altemura, Ave Angeli, Pietro Bertolaccini, Domenico Casalbianca, Marianna Cutolo, Andrea Da Prato, Fabrizia Giusti, Marzia Lucchesi, Simone Luca Lucchesi, Laura Luisotti, Alberto Macaluso, Alessandro Mazzorini, Alessandro Michelotti, Antonio Padovani, Gabriele Sforzi, Valentina Solari

LEGA: Michela Morgantini, Mirco Masini, Antonino Di bella, Pietro Cima, Deborah Bacci, Nicola Morelli, Gaia Palagi, Dario Marco Penco, Elisa Olivi, Mario Pierotti, Greta Pizzi, Marco Giannini, Cristina Benedetti, Giuseppe Vitale, Erica Mazzucchi, Sandro Righini

FORZA ITALIA: Nicol Balloni, Stefano Baroni, Giovanni Benedetti, Michela Bini, Maria Cehcchi, Gianmarco Del Bucchia, Giuseppe Domenici, Tommaso Francesconi, Stefania Giannini, Romualdo Parducci detto Aldino, Elisabetta Puccinelli, Enza Simonini.

Liste non ufficiali. In caso di errori di battitura segnalare la correzione alla mail redazione@luccaindiretta.it