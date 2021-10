Premio Stellina Vip, giovedì il talk con il giovanissimo vincitore Vincenzo Sasso

Appuntamento dedicato alla musica con Vincenzo Sasso, ospite della settima puntata di Brilla Il talk dei sogni, in onda giovedì (14 ottobre) alle 21, vincitore del Premio Stellina Vip con il videoclip musicale Alzati e risplendi, assegnato dal maestro Gianni Mazza e dal trombettista Andrea Tofanelli alla settima edizione del premio internazionale Stellina.

Format ideato da Vettorialex e targato con il brand Fai brillare i tuoi sogni, già motto del premio internazionale Stellina. Il talk, promosso dall’associazione Brillasogni Aps (associazione di promozione sociale), nasce dall’idea di raccontare e raccontarsi attraverso interviste in stile fumetto, esprimendo il talento, la creatività ed i propri sogni.

Vincenzo Sasso

Ha vent’anni e vive a Forio d’Ischia in provincia di Napoli. Dai sei ai quattordici anni ha praticato calcio nella squadra del suo paese, dopodiché ha iniziato a frequentare la scuola di informatica e telecomunicazione nell’istituto superiore dell’Isola, dove ha conseguito il diploma lo scorso anno. Studia canto e a novembre 2019 ha partecipato alla fase finale dei provini per un talent Rai. A luglio 2020 ha pubblicato il suo primo singolo Alzati e risplendi (testo di Vincenzo Sasso e musica di G. Apetino e G. Di Maio), dedicato a chi ha bisogno di una speranza e a chi si sente costretto a vivere come non vorrebbe. Con questo brano ha partecipato anche a un concorso nazionale arrivando in finale, classificandosi al quarto posto.

Per informazioni e partecipare come protagonista del talk: info@brillailtalkdeisogni.com