L’arte e gli artisti del Carnevale di Viareggio protagonisti anche quest’anno alla Fiera del turismo di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Una partecipazione all’insegna di Dante con la originale Mostra DanteVale allestita sulle due pareti del padiglione che ospita gli attori del turismo esperienziale. Ma il Carnevale di Viareggio è protagonista anche nel nuovo stand della Regione Toscana con il bassorilievo girevole che ritrae il Sommo Poeta e realizzato su commissione di Toscana Promozione Turistica nei laboratori della Cittadella del Carnevale.

Dopo la mostra The Skull parade dello scorso anno, con i teschi d’autore che hanno catturato la curiosità e i selfie del pubblico, in questa edizione è stato Dante il filo conduttore delle attività di comunicazione del Carnevale di Viareggio che alla Ttg di Rimini ha annunciato il calendario dei Corsi 2022.

Il carnevale di Viareggio anche a Rio De Janeiro

L’originale Mostra del Carnevale di Viareggio dedicata alle celebrazioni dantesche si inaugura in questi giorni

anche a Rio De Janeiro promossa dal Consolato generale d’Italia a Rio, la mostra DanteVale sarà allestita per tre mesi alla Salão Nobre dell’assemblea legislativa di Stato e visitabile dal 19 ottobre fino al 15 gennaio 2022. Ad inaugurare la mostra il Console generale d’Italia Paolo Miraglia Del Giudice a cui parteciperanno anche i rappresentanti del Carnevale di Rio De Janerio. Proprio il presidente Jorge Perlingeiro presidente della Liesa (Lega delle Scuole di Samba) di Rio de Janeiro in Brasile per il Carnevale Universale aveva fatto pervenire alla Fondazione e agli artisti un messaggio di buon auspicio, affermando: “Chissà che in una prossima opportunità io non possa venire a trovarvi, o magari che voi possiate venire a festeggiare il nostro carnevale di Rio”. “Só se for agora rapaziada. Un grande abbraccio”.