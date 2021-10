Cani e gatti in adozione, pronto il calendario della Lida Versilia con i clic dei Fotoscattosi

Dopo i successi del 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021… è pronto il calendario 2022 dedicato ai cani e ai gatti ospiti di Lida Versilia Onlus, e in cerca di adozione.

L’associazione animalista ha deciso di dedicare il suo calendario ai più sfortunati, a quelli che nessuno degna di uno sguardo, a quelli con gli occhi tristi e la rassegnazione nel cuore.

“Sono soprattutto loro che vogliamo aiutare – spiega Lida Versilia – è a loro che vogliamo dare speranza. Alcuni di loro lo scorso anno ce l’hanno fatta: Zorro, in copertina, e tanti altri hanno trovato una famiglia! Altri invece sono sempre in gabbia. Per questo abbiamo deciso che ancora loro dovevano essere i protagonisti per il 2022. Vogliamo fortemente che a loro venga prestata attenzione, perché non accada che muoiano da soli, che muoiano senza aver conosciuto il calore di una famiglia, la sicurezza di una casa, la dolcezza di una mano che li consola”.

A scattare i clic i Fotoscattosi.

L’offerta per il calendario è di 10 euro: ottima idea per un utile regalo natalizio!

Per prenotare scrivi a: carmignanifabio@gmail.com, oppure vai su: www.facebook.com/LidaVersilia o chiama o messaggia: Fabio – 347-2612527