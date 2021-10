Pietrasanta: domenica l’inaugurazione del nuovo campo sportivo della Pruniccia

Vernissage ufficiale per il nuovo campo sportivo della Pruniccia a Montiscendi. L’impianto sportivo è stato oggetto, in questi mesi, di alcuni interventi straordinari di riqualificazione. Tra i più importanti figurano l’attesa sostituzione del manto sintetico, la realizzazione di un ulteriore terreno di gioco per il riscaldamento delle squadre e la sistemazione del piazzale esterno, adibito a parcheggio. Interventi, questi, che hanno consentito alla struttura sportiva di Strettoia di ottenere l’omologazione da parte della Figc e che la rendono un punto di riferimento non solo in ambito calcistico.

Dopo le tante procrastinazioni dovute alla pandemia, l’impianto sarà finalmente “battezzato” in via ufficiale, con tanto di taglio del nastro da parte dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti, al termine del big match di prima categoria tra Pietrasanta Calcio e Forte dei Marmi 2015, in programma domenica (24 ottobre) alle 17,30.

Nell’ultimo biennio l’amministrazione ha investito 450mila euro per il solo impianto della Pruniccia, che ricopre un ruolo strategico per la frazione ma anche per la crescita del movimento calcistico e del nuovo progetto del Pietrasanta Asd, nato dalla fusione dello Sporting Pietrasanta 1909 e Versilia Calcio.