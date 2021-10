Camaiore, Rifondazione: “Basta apologia del fascismo, intervengano sindaco e prefetto”

“Basta apologia del fascismo, intervengano subito sindaco e prefetto”. Così il circolo di Camaiore di Rifondazione Versilia interviene sulla pizzeria del territorio a più riprese segnalata dall’Anpi per l’esposizione di cimeli e slogan risalenti al ventennio fascista.

“Agire indisturbata dal Partito democratico, ormai al secondo mandato in maggioranza a Camaiore, che nonostante i numerosi appelli all’antifascismo e al voto utile non si è mai degnato di dire niente sulla questione, fino a quando non è diventata di rilievo nazionale – va avanti Rifondazione -. Ribadiamo come l’antifascismo sia la colonna portante della nostra Costituzione e auspichiamo che questo episodio possa finalmente far capire alle istituzioni l’importanza della proposta di legge popolare di Sant’Anna di Stazzema contro la propaganda fascista e nazista. E infine, chiediamo che il sindaco di Camaiore intervenga per quanto in suo potere, facendo innanzitutto un esposto alla prefettura di Lucca”.