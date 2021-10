Successo per lo spettacolo “Durante il Migrante” per le scuole di Viareggio

Successo per lo spettacolo Durante il Migrante, presentato questa mattina (25 ottobre) alle 10,30 alle scuole di Viareggio. Un appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale, nell’ambito del progetto E quindi uscimmo a riveder le stelle, per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che vanta il patrocinio della Regione Toscana.

Lo spettacolo, per la regia di Andrea Bruno Savelli, è andato on line in modalità streaming: un momento formativo, per riflettere sull’attualità di Dante Alighieri che ha coinvolto alunni e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Hanno partecipato in particolare per il liceo classico Carducci le classi 4AL e 4Bl, per il liceo scientifico Barsanti e Matteucci le classi 5D e 5E, per la scuola media statale Jenco, le classi 2B e 2A, per l’Its Galilei Artiglio le classi 4AS e 4BS.