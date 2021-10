Viareggio, l’ex studente del nautico Alessio Baldini premiato dal presidente della Repubblica

È stato premiato dal presidente della Repubblica e diventerà Alfiere del lavoro. Un grande traguardo per Alessio Baldini, diciannovenne viareggino, ex studente del Nautico Artiglio conosciuto in città per essere stato lo studente più bravo della Versilia, con pagelle di soli 10.

La consegna dell’attestato d’onore al palazzo del Quirinale, il solenne riconoscimento per i risultati conseguiti nello studio, accompagnato dalla medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo insignirà Alfiere del lavoro avverrà domani mattina (26 ottobre) al Quirinale, in occasione della cerimonia per le onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro, in diretta su Rai Uno a partire dalle 11.

Un riconoscimento destinato solo ai 25 migliori studenti d’Italia, che siano riusciti a terminare la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Ogni anno, dunque, viene stilata una rigida selezione che tiene conto, non solo del voto ottenuto all’esame di Stato, ma anche dei risultati scolastici delle medie e le votazioni di tutti gli anni delle superiori. E Alessio Baldini ha tutte le carte in regola per ricevere l’ambito riconoscimento, dato che, va sottolineato, è stato premiato per ben due volte con i suoi compagni anche dall’ordine dei giornalisti per la rivista scolastica l’Eco del mare di cui lui era il capo redattore e il suo nome compare già nell’albo d’oro delle eccellenza nazionali del Miur, per essere salito sul podio alla gara dei nautici.