Duilio Francesconi: “Il Festival della Salute è rivolto ai cittadini”

Il Festival della Salute, che aprirà i battenti domani (28 ottobre) a Viareggi, ha un sito per conoscere e condividere quello a cui il Sindaco e tutta l’amministrazione del comune di Viareggio hanno lavorato.

A renderlo noto è il direttore scientifico, nonchè primario di senologia al Versilia, dottor Duilio Francesconi.

“Oltre al livello scientifico – spiega – il festival è stato pensato e sviluppato per poter riunire le varie anime della città: per questo due location, entrambe importanti. il Principino a Viareggio e il Gran Teatro Puccini a Torre del Lago con tantissimi appuntamenti, oltre 60 eventi con oltre 250 relatori suddivisi equamente nel genere , di importanza nazionale ed internazionale insieme a tantissime associazioni” .

“Nei tre giorni del festival – precisa Francesconi – sono focalizzati temi che riguardano la salute e l’ambiente e le loro naturali e imprescindibili interconnessioni. Si parlerà’ nei tantissimi appuntamenti, di salute, sport , bellezza, cura della persona, alimentazione, l’apporto degli animali nelle terapie, il rispetto dell’ecosistema, tematiche di prevenzione con gli screening . Il focus è sulla sanità , ma anche sull’ambiente in un dialogo strettissimo fra benessere e salute, binomio imprescindibile . Nelle varie tavole rotonde il festival ci fa riflettere sul nostro pianeta sulle sue potenzialità Green, su quanto stiamo rovinando a volte irrimediabilmente. Pone l’ attenzione sul reciproco rispetto dei tre esseri viventi che ospita il pianeta ( noi, le piante e gli animali) al fine di preservare e mantenere l’ecosistema”.

Un evento che proseguirà a Siena con altrettanta importanza e levatura mediatica per sottolineare ancora quanto siano importanti questi temi per il governo della nostra Regione .

“Per tutto – conclude il senologo – ringrazio anche a nome del Sindaco Giorgio Del Ghingaro e dell’amministrazione i moltissimi professionisti che hanno tenuto a portare il loro contributo, senza di loro non avremmo ottenuto un risultato mediatico così importante. Per cui se volete consultate e partecipate al festival pensato per una informativa di salute e ambiente rivolta al cittadino sul sito www.festivaldellasalute.it”