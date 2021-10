Marittimi viareggini senza più l’ufficio di sanità, il presidente di Lmct: “Vogliamo rassicurazioni”

Da lunedì 11 ottobre mattina l’ufficio territoriale della sanità marittima di Viareggio è chiuso.

“Addirittura sembra che il personale sia stato trasferito a Livorno – fanno sapere da Lmct, attraverso il presidente Michi Palma – La nostra domanda è se tutto questo sia previsto per un lungo periodo creando non pochi disagi al personale marittimo locale. Fuori dai locali uno scarno foglio di carta scritto a mano con indicato il numero di Livorno da chiamare in caso di necessità. Chiamando questo numero non si ricevono informazioni particolari salvo che per ogni necessità, i marittimi o il personale di volo bisognosi di visite mediche o altro debbano recarsi presso il suddetto ufficio di Livorno”

“Di cosa hanno bisogno queste categorie di lavoratori? – spiega Palma – Visite mediche di pre-imbarco, visite mediche biennali, visite di controllo, rilascio di certificati medici, apertura, chiusura o continuazioni di pratiche di malattia, richieste di accertamenti strumentali. Dunque anche essenziali pratiche di lavoro, qualcosa di più di una mera assistenza sanitaria. E’ come se un cittadino non marittimo che va dal suo medico di famiglia trovasse un foglietto sulla porta dello studio che gli comunica che deve andare a Lucca o Livorno per essere assistito. Visto il quadro generale e la mancanza di notizie certe, chiediamo di sapere se ciò che è accaduto non sia un primo passo verso la delocalizzazione; in secondo luogo che l’interruzione, se provvisoria, sia la più breve possibile; in terzo luogo che le comunicazioni agli assistiti siano più dignitose e rispettose delle necessità, talvolta davvero impellenti”.

Ci auguriamo – conclude – che il consiglio comunale senza divisioni o strumentalizzazioni si attivi e richieda immediate rassicurazioni per il rapido reinsediamento di questo servizio nel Comune di Viareggio vista la moltitudine di lavoratori marittimi residenti in zona”.