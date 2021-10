Transazione ecologica e tecnologie per over 65 al centro del Festival della salute

Proseguono gli appuntamenti del Festival della salute, in programma a Viareggio da ieri (28 ottobre) a domenica (31 ottobre).

Il tema del disagio mentale è stato toccato, grazie ai contributi di Michela Bolondi, presidente della cooperativa sociale Proges, originaria di Parma e presente anche in Toscana. Proges è una cooperativa con quattromila soci e dipendenti che fattura fra 100 e 115 milioni di euro ogni anno e ha 365 servizi in sette regioni d’Italia. Si occupa di anziani, disabilità e disagio giovanile e servizi educativi.

“E’ importante essere qui al Festival della Salute – ci ha dichiarato la presidente Bolondi – per fare un focus sulla salute mentale e inserirlo all’interno di eventi come questi. La Salute mentale deve diventare un tutt’uno con la salute dell’individuo per evitare la stigmatizzazione della patologia. Noi abbiamo due momenti quest’oggi per parlarne dove ci confrontiamo con altri professionisti della salute e del sociale che ci hanno illustrato strumenti e strategie dei percorsi di cura”.

Nel pomeriggio tavola rotonda con Moreno Pagnini, presidente della importante società Icare Srl, partecipata al 100 per cento del comune di Viareggio, capace di impegnarsi dentro e fuori il Festival. I sanitari di Icare si sono occupati in pochi minuti dei tamponi richiesti da chi desiderava entrare alle sale convegni, mentre il suo Presidente, assistito dalle dottoresse Cordoni e Dolciotti, ha illustrato l’approccio alla pandemia operato alla Rsa Tavarracci, nata nell’immobile dell’antico ospedale viareggino.

“Siamo stati rigorosi – ci dice Pagnini – applicando ogni aspetto dispositivo nazionale e siamo stati in grado di prevenire i contagi e favorire tra i primi il contatto fra assistiti e famiglie a cominciare dalla stanza degli abbracci. Noi siamo stati rigorosi e severi, ma abbiamo contribuito molto a quell’approccio di protezione della pandemia di cui il nostro Comune si fa giusto vanto”.

Nella giornata, particolare interesse per l’evento cui ha partecipato l’ex Ct della nazionale di Calcio Marcello Lippi sullo sport come corretto stile di vita, mentre un pubblico di liceali ha apprezzato l’evento su affettività e sensualità consapevole. Coinvolto anche la stessa spiaggia di Viareggio per l’avviamento sport-scuola con il circolo velico Tdl e il Canoa Kaiak Versilia.

Il referente affari istituzionali e sostenibilità per la Toscana e l’Umbria di Enel Emiliano Maratea, è poi intervenuto al convegno dedicato alle scuole Dall’enciclica Laudato Sì: proteggere il creato per difendere e migliorare la salute dell’uomo, svoltosi all’auditorium Caruso del teatro Puccini a Torre del Lago con gli interventi dell’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, di Vannino Chiti, del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e di Carlo Cacciamani direttore agenzia Italia Meteo.

“Il tempo che viviamo – ha osservato Maratea – oggi più che mai ci fa comprendere che siamo tutti interdipendenti: ciò che accade in un Paese ha ripercussioni sugli altri. Si tratta di una vera e propria lezione di sostenibilità planetaria da cui nessuno può più chiamarsi fuori. Il cambiamento, che era già in atto, può e deve accelerare per la salute del pianeta e per l’enorme potenziale di investimenti e di talenti che un modello di sviluppo più sostenibile può generare. Nel settore energetico il percorso per la decarbonizzazione ha superato il punto di non ritorno: le rinnovabili sono già le fonti energetiche più competitive ed Enel fa della sostenibilità l’approccio per orientare tutte le scelte aziendali”.

In questo scenario la Toscana costituisce un punto di riferimento: dagli impianti idroelettrici sull’asta del Serchio e dell’Arno alla geotermia, dalla riqualificazione ambientale dell’area mineraria di Santa Barbara alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, fino ai nuovi impianti di distribuzione che coniugano innovazione e sostenibilità, come la nuova cabina primaria di Viareggio, tutto concorre a fare del vettore elettrico e della transizione energetica un elemento chiave per la salvezza del pianeta e per creare valore condiviso in collaborazione con le istituzioni e con il tessuto associativo dei territori.

“Occorre una nuova visione in tutti gli ambiti dell’attività umana – ha chiosato Maratea – e il Festival della Salute è un tassello importante di questo percorso di elaborazione del pensiero per aprire orizzonti inediti e costruire nuove prospettive per il benessere delle comunità. Fare tutto questo, mettendo al centro le persone e rispettando il pianeta, è la sfida globale in cui la Toscana, con i suoi meravigliosi territori e le sue eccellenze locali, deve essere protagonista. Perché la transizione energetica è fondamentale per il futuro dell’umanità ma c’è bisogno del contributo di tutti affinché sia equa, sostenibile e inclusiva”.

Domani (30 ottobre) alle 12,30 allo stand della Regione in viale Marconi il presidente della Toscana Eugenio Giani parlerà di aiuti concreti agli over 65 nell’uso di tecnologie e di accesso ai servizi pubblici digitali regionali, servizi locali e public utilities, al centro del progetto Connessi in buona compagnia. Con Giani anche l’assessore alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo e l’assessora al welfare, Serena Spinelli. Per Anci sarà presente la vicesindaca di Pistoia, Anna Maria Celesti. Interverranno un esponente dell’amministrazione comunale di Viareggio e un rappresentate del mondo sindacale.