Lite con Viareggio sull’autorità portuale, Giani nomina Alessandro Rosselli

“Trovo le parole del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro in merito alla nomina” per l’autorità portuale regionale “ingiuste e ingenerose“. Così il presidente della Regione, Eugenio Giani replica al primo cittadino che oggi, in un post, ha criticato l’ulteriore rinvio sulla scelta della presidenza. Un rinvio, ha spiegato Giani, per tentare una mediazione con il Comune, che tuttavia appare definitivamente sfumata visto che Giani ha annunciato di aver deciso per Alessandro Rosselli, un funzionario responsabile dell’unità operativa sui porti della Regione Toscana.

“Se abbiamo atteso – ha spiegato il governatore -è proprio perché volevo raggiungere con il sindaco di Viareggio un’intesa sul nome: oggi ero a Viareggio, al Festival della salute e mi aspettavo di poter avere con lui un incontro e parlare di questo argomento. A questo punto oggi pomeriggio stesso inizierà per me l’iter per la designazione e quindi la nomina successiva dell’Autorità portuale“: la “persona designata con lettera che partirà, martedì prossimo, è l’architetto Alessandro Rosselli, un esperto di porti”, attuale “funzionario responsabile dell’unità operativa sui porti della Regione Toscana”.

Giani – che ricorda anche che l’Autorità portuale regionale riguarda non solo Viareggio ma pure lo scalo di Porto S.Stefano, del Giglio e di Marina di Campo e quindi chi viene nominato “non può che essere una persona che dedica la sua attenzione a tutti e i quattro i porti, e naturalmente principalmente a Viareggio”, si è detto sicuro che Rosselli “saprà svolgere a fondo il suo ruolo proprio al vertice dell’Autorità portuale toscana”.

“Vorrei anche dire al sindaco Del Ghingaro che cercherò di guardare sempre all’oggettività dei problemi che riguardano i cittadini e quindi nella prossima variazione di bilancio come preannunciato uno degli elementi qualificanti sarà il contributo al Carnevale di Viareggio per un milione euro: pur essendo molto forte manterrò perché questo più di ogni altro discorso dimostra la costante attenzione verso la città di Viareggio nonostante il modo con cui il sindaco si rapporta alla mia persona”.