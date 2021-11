Rapinata e buttata in terra in pieno centro a Camaiore: arrestato uno dei banditi, è caccia aperta al complice

Rapina in pieno centro a Camaiore ieri (1 novembre) alle 17 del pomeriggio.

Una ragazza, mentre camminava in via Battisti, è stata avvicinata da uno sconosciuto che con una mossa fulminea le ha afferrato la borsa per portargliela via.

La vittima si è subito opposta ed il malvivente ha prima provato a sferrarle un pugno, fortunatamente senza riuscire a colpirla, poi l’ha spinta in terra e si è appropriato della borsa dandosi alla fuga a bordo di uno scooter assieme a un complice.

Tuttavia, le urla della ragazza hanno attirato l’attenzione del suo convivente che trovandosi poco distante è subito accorso in aiuto riuscendo a bloccare la via di fuga ai malviventi, i quali però lo hanno poi spintonato e colpito con un pugno al volto riuscendo a svincolarsi.

Immediato l’intervento dei carabinieri e degli agenti del commissariato di polizia di Viareggio, oltre a una pattuglia della Municipale, nel frattempo allertati, che sono riusciti a bloccare uno dei malviventi mentre il secondo è riuscito a dileguarsi a piedi dopo aver abbandonato lo scooter.