Massarosa, al via il primo lotto di lavori alla scuola di Quiesa

Consegna i lavori alla ditta vincitrice della gara di appalto per il primo lotto di interventi alla scuola di Quiesa. Con atto ufficiale la sindaca Simona Barsotti apre così il cantiere per la messa in sicurezza e la riapertura dell’edificio scolastico San Giovanni Bosco.

“Finalmente partono i lavori – commenta la Sindaca – si concretizza il percorso di recupero di una struttura fondamentale non solo per la sua funzione didattica ma anche come presidio e simbolo per la comunità di Quiesa”.

Nei prossimi giorni prenderà quindi il via l’intervento per risolvere le criticità strutturali a livello sismico, con l’adeguamento della porzione principale dell’edificio. I lavori prevedono inoltre l’efficientamento energetico attraverso il rifacimento della facciata con cappotto termico e nuovi infissi. Il cronoprogramma prevede la chiusura dei lavori per l’estate 2022.