Torre del Lago, in corso i lavori di manutenzione all’ex circoscrizione

In corso i lavori di straordinaria manutenzione alla ex circoscrizione di Torre del Lago: una riqualificazione totale gli interni che arriva dopo il rifacimento dello spazio esterno, dall’eliminazione delle radici e delle piante pericolose, alla pavimentazione.

“Un progetto che vede l’immobile della circoscrizione al centro di una sistemazione veramente importante – commenta l’assessore con delega ai Lavori pubblici Federico Pierucci -: verranno finalmente eliminate le infiltrazioni d’acqua, per una fruizione completa e in sicurezza dell’edificio. L’ex circoscrizione è un punto di riferimento importante per tutta la comunità di Torre del Lago: uno spazio polivalente a disposizione di chiunque voglia usufruirne ma anche uffici decentrati e la biblioteca, anche quella recentemente messa a nuovo e valorizzata”.

L’edificio ospita, lo ricordiamo, una sala consiliare, gli uffici dell’anagrafe lo stato civile, l’Urp, il protocollo, lo sportello per il rilascio dei tesserini per la caccia, il sociale con i servizi per i Puc, il reddito di cittadinanza e gli assistenti sociali, l’ufficio dedicato alla polizia municipale. Su tutto poi va ricordata la presenza del consigliere delegato, Alessandra Malfatti, a disposizione per ricevere i cittadini, discutere eventuali problematiche e soprattutto prospettare soluzioni, tutti i giovedì dalle 9 alle 12,30.

Nel dettaglio i lavori, in parte già effettuati soprattutto nella zona della sala consiliare, consistono nel cantieramento, montaggio di ponteggio, rifacimento del manto impermeabilizzante, riprese degli intonaci, tinteggiatura interna ed esterna, smontaggio ponteggio e pulizia dei luoghi. L’intervento andrà avanti per almeno tre settimane, per un importo totale di 31mila euro.

“Un intervento atteso ed importante – conclude Pierucci – per un immobile comunale che torna ad essere bello ed accogliente”.