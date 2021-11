All’ospedale Versilia il laboratorio di estetica per donne operate al seno

Un laboratorio di estetica per le donne operate al seno.

All’ospedale Versilia parte la seconda edizione – la prima si è svolta nel 2016 grazie Duilio Francesconi e Sara Donati – dell’iniziativa promossa dalla onlus Mi Curo di Me, presieduta da Siria Perretti, estetista specializzata in estetica oncologica.

Nell’auditorium dell’ospedale, il 9 novembre prossimo, il reparto di senologia aprirà le porte alla make up artist Barbara Del Sarto che durante la mattina regalerà bellezza, spensieratezza e preziosi consigli per aiutare le donne, in corso di trattamento oncologico, a ritrovarsi nella propria immagine.