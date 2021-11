La via Aurelia a Pietrasanta si rifà il look: lavori di Anas dal 8 novembre al 20 dicembre

Prosegue l’opera di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 1 Via Aurelia in Toscana, avviata da Anas (Gruppo Fsitaliane) al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura.

A partire da lunedì 8 novembre sarà interessato un nuovo tratto in provincia di Lucca, nel comune di Pietrasanta (dal chilometro 363,200 al chilometro374,200), in tratti saltuari per un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro.

Per consentire l’esecuzione degli interventi la circolazione in corrispondenza del cantiere sarà consentita a senso unico alternato regolato da semaforo.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 dicembre.