Montemagni (Lega): “Bolkestein, bene il rinvio: un segnale positivo per i balneari”

“Il rinvio della questione legata alla Bolkestein segnale positivo per i balneari: noi sempre in prima linea nella difesa della categoria”. Ad affermarlo è la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni.

“Come Lega – afferma – la tematica relativa alla Bolkestein è sempre stata al centro dell’attenzione; prova lampante il fatto che proprio da un nostro rappresentante(l’allora Ministro Gian Marco Centinaio)venne la proposta, poi diventata realtà, di prorogare al 2033 il termine relativo alle concessioni balneari. Pertantoaccogliamo favorevolmente quanto deciso dal Governo di non inserire la tematica nella legge sulla concorrenza, anche se la questione è solamente rimandata e riteniamo che dovrà essere preservata una normativa già esistente da tre anni. Il settore è molto importante, oserei dire vitale per la nostra Regione – precisa l’esponente leghista – e quindi l’impegno dovrà continuare ad essere ai massimi livelli per salvaguardare le tante imprese del comparto e le migliaia di lavoratori che sono impiegati. Da parte nostra, dunque-conclude la rappresentante della Lega-non molleremo di un centimetro sulla problematica, consapevoli della rilevanza dell’argomento che dovrà essere difeso in tutte le sedi istituzionali, salvaguardando una categoria che merita assolutamente la massima attenzione da parte della politica”.