Freschi di qualità e prodotti del territorio. Ma anche un ambiente accogliente e un percorso di spesa semplice ed ordinato. Ai primi posti la convenienza, che tutela il potere di acquisto delle famiglie, e il rispetto dell’ambiente. Si delineano così le esigenze del consumatore contemporaneo a cui Unicoop Firenze risponde con il nuovo punto vendita di Montramito, località nel Comune di Massarosa. Il punto vendita di via dei Fondacci sarà inaugurato domani (12 novembre) alle 8,30.

Il Coop.fi, facile da raggiungere sia per chi viene da Massarosa, sia per chi arriva da Viareggio, vuole essere il luogo ideale per la spesa di qualità, veloce, ma con la possibilità di trovare tutto quello che serve. Mette al primo posto la convenienza, con promozioni per tutti i clienti e offerte speciali dedicate ai Soci, e dedica ampio spazio ai prodotti a marchio Coop, garanzia di qualità e sicurezza al miglior prezzo.

Foto 2 di 2



Coop.Fi Montramito presenta inoltre un ampio assortimento di prodotti locali ed offre al Socio e al consumatore assistenza, consulenza e un’esperienza di spesa gradevole, grazie soprattutto al personale Coop che agisce con professionalità e cordialità. La superficie di vendita è di circa 1000 metri quadrati. Su misura: così si potrebbe definire il punto vendita per la spesa piacevole di ogni giorno che verrà inaugurato domani.

Il nuovo negozio Coop.Fi dedica spazio alle ultime tendenze di consumo, con una particolare scelta di bevande vegetali, prodotti free from o a basso contenuto di alcuni elementi (senza glutine, senza lattosio, basso contenuto di grassi) e prodotti base, come farine speciali. Il tutto in un ambiente facilmente fruibile e sicuro, anche nella fase attuale legata alla pandemia, grazie alle procedure di sicurezza applicate dalla Cooperativa.