“Il teatro dell’Olivo riparte alla grande anche con le scolaresche”. Sono state queste le parole di Sandra Galeotti, assessora all’istruzione del comune di Camaiore, nel dare il benvenuto agli studenti del Liceo Barsanti e Matteucci che per primi, questa mattina (17 novembre) insieme ai docenti, si sono recati allo spettacolo Amleto non abbattermi, messo in scena dalla compagnia Teatro Rumore, della quale fanno parte anche alcuni studenti dello scientifico.

“È un onore e un grande piacere – ha sottolineato la Galeotti – potervi ospitare nel nostro teatro, per noi prezioso gioiello della città. È bello finalmente poter rivedere l’edificio colmo e soprattutto di giovani studenti, dopo un lungo periodo di pausa a causa della pandemia. Camaiore è anche tappa fondamentale della via Francigena e sarebbe bello farla percorrere agli studenti del Liceo con l’aiuto di esperti nel settore che potrebbero essere coinvolti da me”.

Foto 2 di 2



“Lo spettacolo è stato meraviglioso – hanno detto gli alunni -, una rivisitazione in chiave moderna e talvolta ironica della tragedia shakespeariana. Per noi è stato importante anche condividere una mattinata tutti insieme al di fuori delle mura scolastiche; erano due anni ormai che non accadeva più”. I liceali durante la mattinata si sono anche recati, a gruppi, a visitare il San Giovannino giacente del Caravaggio al museo di Arte sacra.