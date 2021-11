Nuovo parapetto per il ponte sul canale Poggio alle Viti

Un parapetto nuovo di zecca, per garantire una maggiore sicurezza a tutti i cittadini che utilizzano il ponte sul Canale Poggio alle Viti, detto anche “Murato”, in località La Migliarina a Viareggio.

Lo ha realizzato il Consorzio 1 Toscana Nord, che nelle scorse settimane ha provveduto ad istallare l’infrastruttura.

L’opera, in ferro zincato, è stata interamente realizzata e posizionata dall’officina interna dell’Ente consortile: e, su richiesta proprio di alcuni cittadini della zona, mira a far crescere la sicurezza tra le persone che frequentano la zona. Per il Consorzio, infatti, i corsi d’acqua sono davvero sicuri solo se sono fruibili e fruiti: e questo intervento serve proprio a permettere una maggiore accessibilità ad un parco che è già molto frequentato.

“E’ importante sottolineare come il lavoro sia stato completato internamente con le professionalità presenti nella struttura – sottolinea il Consorzio –. D’altronde, la forza del nostro Ente è proprio questa: e l’opera rientra tra gli interventi minuti, spesso anche non visibili, che realizziamo ogni giorno sul territorio, per valorizzare la sua sicurezza idraulica ed ambientale”.