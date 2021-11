Aggredita alle spalle, buttata a terra e rapinata dello zaino

Aggredita a Viareggio, in via Pascoli all’angolo con via Maroncelli.

A riferirlo alla nostra redazione è il figlio, Andre Boero.

Era quasi l’ora di cena, ieri sera (18 novembre) quando la donna è stata presa alle spalle da uno sconosciuto, che l’ha scaraventata a terra per poi rapinarla dello zainetto con dentro tutti gli effetti personali.

“Lo zainetto è verde, con lo stemma dell’Eurspin -spiega il figlio – Dentro allo zaino c’erano anche il cellulare, che provato a chiamare squilla a vuoto, e le medicine di mia madre”. Il ragazzo lancia anche un appello: “Se qualcuno notasse lo zaino mi contatti sui social”

Il malvivente, alto e magro, probabilmente straniero, è scappato verso la pineta nella zona del Marco Polo.

Sia la polizia che i carabinieri sono stati avvisati e la donna ha presentato denuncia.