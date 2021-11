Lotus Team Italia quest’anno ha scelto le strade della Toscana per organizzare il Winter tour and Spa, l’ultimo raduno dell’anno, che coinvolgerà le città di Viareggio, Lucca e Firenze.

Il 3, 4 e 5 dicembre prossimi, si terrà un avvincente raduno all’insegna dell’amicizia e della passione per i motori, che vedrà la partecipazione di molti equipaggi a bordo di Lotus di varia tipologia provenienti da molte regioni d’Italia.

L’appuntamento è fissato dal pomeriggio dì venerdì 3 a Viareggio dove gli equipaggi avranno modo di visitare la Cittadella del Carnevale, il centro città e dopo la cena in Darsena pernotteranno in un hotel del lungo mare. La mattina di sabato 4 le auto saranno esposte sulla passeggiata al bar Galliano davanti al Principe dì Piemonte dalle 8 insieme ad una rappresentanza del locale moto club la Perla del Tirreno.

Alle 10 è prevista la partenza per un divertente tour che porterà la colorata carovana da Viareggio a Forte dei Marmi, per poi dirigersi nell’entroterra attraversando la Garfagnana fino al suggestivo Ponte del Diavolo in località Borgo a Mozzano, dove è prevista una sosta. Da qui gli equipaggi ripartiranno alla volta di Lucca e dopo aver parcheggiato nella splendida Piazza San Francesco, pranzeranno in un rinomato ristorante locale. Dopo pranzo i partecipanti avranno modo di fare un tour a piedi alla scoperta del meraviglioso centro storico. La giornata si concluderà a Firenze dove è prevista una visita della città, la sistemazione alberghiera e la cena a pochi metri dal Duomo.

L’indomani (5 dicembre), dopo la colazione i partecipanti ripartiranno alla volta di Campi Bisenzio per trascorrere un piacevole momento di relax presso lo splendido centro benessere l’Asmana Wellness World, dopo pranzo gli equipaggi si saluteranno per fare ritorno nelle proprie regioni di provenienza.

La strategica posizione geografica, l’eccezionalità delle locations, il fascino delle città coinvolte, la prelibata cucina, la grande amicizia e la passione per Lotus rendono l’evento unico nel suo genere. Tutto il raduno si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid.