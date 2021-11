Piano di Conca, piantati dieci alberi nel parco giochi Arcobaleno

Un’azione concreta per festeggiare al meglio questo 21 novembre, la giornata nazionale degli alberi, con 10 nuove piante messe a dimora oggi (domenica 21 novembre) dalla Provincia di Lucca nel parco giochi Arcobaleno a Piano di Conca. Si tratta di 3 aceri e 7 tigli che vanno a compensazione di un intervento di taglio effettuato su alcune strade provinciali nel territorio massarosese.

“Le funzioni degli alberi sul nostro territorio e nella salvaguardia dell’ambiente sono molteplici – commenta l’assessore all’ambiente Francesco Mauro – dall’assorbire anidride carbonica e rilasciare ossigeno, a prevenire il dissesto idrogeologico, fino a proteggere la biodiversità. Il compito di chi amministra è quello di mantenere invariato e se possibile aumentare il patrimonio arboreo del Comune, un impegno che abbiamo soprattutto nei confronti delle nuove generazioni”.

“Abbiamo scelto un parco giochi anche come segno simbolico – commenta la sindaca Simona Barsotti – L’ambiente è la vera scommessa della nostra epoca, dobbiamo vincerla per i nostri bambini. Ringraziamo la Provincia di Lucca per l’intervento e i nostri uffici per la collaborazione e l’individuazione dell’area per la messa a dimora dei 10 alberi”.