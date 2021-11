Al via il contest ecologico di Gaia spa per le scuole elementari

Un Natale dal sapore ‘ecologico’ quello che Gaia spa ha preparato per i bambini delle scuole elementari del territorio gestito. Il gestore ha infatti organizzato un concorso a premi destinato alle classi primarie dal titolo Gaia: Missione Feste di Natale ecologiche. Si tratta di un contest che premierà i testi più belli e significativi a tema feste di natale ecologiche. Gli elaborati, prodotti da ciascuna classe, non dovranno superare le 40 parole (o 250 caratteri, spazi inclusi) e dovranno contenere la parola acqua. Per partecipare basterà inviare il modulo di adesione, già trasmesso a tutti gli istituti dei comuni gestiti e scaricabile dal sito web del gestore, alla mail eventi@gaia-spa.it scrivendo nell’apposito spazio il testo creato in gruppo dai bambini di ciascuna classe.

Tutti i testi, poesie o filastrocche prodotte dalle classi saranno successivamente pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale di Gaia spa e si aggiudicheranno la vittoria i 3 elaborati più votati attraverso i like. Per ogni bambino che parteciperà Gaia ha in serbo un dono speciale, un piccolo gadget ecosostenibile, mentre per le tre classi vincitrici il regalo sarà davvero molto green: arriverà infatti un albero da piantare nel giardino della loro scuola.

“Da anni ormai – ha dichiarato il presidente di Gaia Vincenzo Colle – siamo impegnati a portare nelle classi il nostro progetto di educazione ambientale. Adesso proponiamo anche un contest per coinvolgere i nostri bambini in una simpatica competizione a suon di parole ‘ecologiche’. La sostenibilità ambientale è un tema a cui teniamo molto e siamo convinti che i più piccoli debbano essere i nostri interlocutori privilegiati perché il futuro sarà il loro tempo. Non mi resta che augurare buon divertimento a tutti gli alunni che si cimenteranno nella stesura dei testi”.

Sarà possibile inviare i testi per partecipare al concorso fino a giovedì 23 dicembre. A seguire gli elaborati verranno pubblicati online sulla pagina facebook ufficiale di Gaia e sarà richiesta una votazione da parte degli utenti Facebook. Successivamente si passerà alla votazione on line, che sarà attiva fino a venerdì 7 gennaio compreso. I vincitori saranno proclamati subito dopo le vacanze di Natale, verranno contattati dal gestore e sarà concordata con la singola scuola la data di consegna dei premi.

Il regolamento del concorso è consultabile sul sito web www.gaia-spa.it. Per maggiori informazioni e eventuali chiarimenti è possibile scrivere a eventi@gaia-spa.it.