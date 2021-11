Pietrasanta: tutto esaurito in sala per il ritorno a teatro

È stato salutato con uno scroscio di applausi il primo spettacolo della stagione di prosa del teatro comunale di Pietrasanta allestita dalla fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini e insieme al Comune di Pietrasanta e fondazione Toscana spettacolo.

Un grande successo corollato e certificato dal tutto esaurito in sala e da un pubblico entusiasta, che ha riso alle esilaranti battute di Maria Amelia Monti e Marina Massironi, protagoniste della commedia di Edoardo Erba “Il marito invisibile”. A ciò si aggiunge la gioia di poter tornare a teatro, trovando peraltro un ambiente completamente rinnovato grazie all’imponente opera di restauro realizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Giovannetti.

“Ieri sera – commenta il presidente della fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – abbiamo assistito a un evento che ha assunto un carattere di straordinarietà dopo il lungo stop imposto dalla pandemia alla stagione di prosa. Il pubblico ha risposto molto positivamente : si è messo ordinatamente in fila al controllo green pass per entrare a teatro e rispettato tutte le misure di sicurezza. Ma soprattutto ha apprezzato lo spettacolo che abbiamo proposto: tutti sono usciti con un carico di buone emozioni e con il sorriso sulle labbra. Era quello che volevamo. Possiamo dire di aver ben superato il primo banco di prova di questa nuova avventura e di essere partiti più che mai con il piede giusto.”

Il prossimo appuntamento con la prosa al Teatro Comunale di Pietrasanta è in programma per giovedì 9 dicembre, quando alle 21 sarà in scena la comicità di Ale e Franz, attesissimi protagonisti del loro nuovo spettacolo Comincium. Info su www.versilianafestival.it