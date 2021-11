Fiamme nell’area sagre di Quiesa. Il Prc: “Un gesto doloso e intimidatorio”

Un incendio che sembrerebbe di matrice dolosa, quello che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri (25 novembre) nell’area sagre di Quiesa. E’ ferma la condanna del gesto da parte del Prc: “Il Circolo di Massarosa del partito della Rifondazione Comunista – si legge in una nota – condanna fermamente l’incendio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, nell’area sagre di Quiesa, dove appare chiara la matrice dolosa e intimidatoria”.

“L’area, che ospita storicamente la sagra della Bruschetta e la Festa della Birra, e dove quest’estate si sono spostate anche la Pupporina e la nostra Festa di Liberazione, rappresenta uno degli esempi migliori di partecipazione e solidarietà dal basso presenti nel nostro comune, sopravvissuto anche ad amministrazioni come quella di Coluccini che tutto hanno fatto per ostacolare sagre e manifestazioni popolari – si legge in una nota -. Nell’esprimere massima solidarietà alla Misericordia, ci auguriamo che i responsabili di questa grave intimidazione vengano individuati e perseguiti: per quanto ci riguarda non saranno né il fuoco né altre minacce a farci desistere dal realizzare anche il prossimo anno la nostra festa comunale”.