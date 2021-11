Stazzema a lutto, è morta Genoveffa Moriconi: era la superstite più anziana della strage nazista

E’ lutto a Stazzema per la morte di Genoveffa Moriconi. Era la superstite più anziana, 99 anni, della strage del 12 agosto 1944.

“La figlia Carla Gamba, che aveva appena 7 mesi all’epoca della strage – ricorda in una nota il Parco della Pace racconta che la madre quel giorno perse il fratello, le sorelle e la mamma, ed era molto difficile per lei ricordare ma ha sempre portato Sant’Anna nel cuore. Quella mattina si trovava in località Sennari insieme alla famiglia quando un gruppo di soldati delle SS li radunò nella piccola piazza vicino alle case, pronti a sparare su quelle persone indifese: donne impaurite con in braccio i bambini più piccoli. All’improvviso un comandante tedesco ordinò di sospendere l’esecuzione e di trasferire i prigionieri a Valdicastello, risparmiando così le loro vite”

Domani, martedì 30 novembre, alle 11,30, sarà eseguita la benedizione al cimitero di Pietrasanta.

Da parte del personale del museo di Sant’Anna di Stazzema e di tutta l’Amministrazione Comunale, la vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia.