Camaiore, ok alla variante su lavori per la sostituzione della fognatura bianca a Vado

È stata approvata dalla giunta comunale di Camaiore la variante sull’importante progetto per il rinnovamento delle fognature bianche in via di Mezzo in località Vado e per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Nello specifico il documento rappresenta l’autorizzazione al nuovo quadro economico del progetto definitivo approvato dalla Giunta esattamente un anno fa. L’importo passa da 85mila a circa 93mila euro. Un incremento ritenuto opportuno al fine di incrementare i livelli di funzionalità della fognatura bianca. Durante le lavorazioni è stato valutato anche di eseguire un nuovo tratto di fognatura bianca all’interno di una corte già oggetto dell’intervento di asfaltatura con una fognatura del diametro di 20 centimetri ed un pozzetto. Lavori supplementari divenuti necessari e che originariamente non erano stati previsti.

Il programma dei lavori sta procedendo senza particolari intoppi ma con grande prudenza e attenzione. L’intervento infatti è fondamentale per il centro del paese ed è di complessa esecuzione, dal momento che sono presenti anche le tubazioni di tutte le principali utenze dei cittadini, come acqua, elettricità, fognature nere e la rete del gas. La fine è prevista per la seconda metà di gennaio.