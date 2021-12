In Versilia i congressi per eleggere i nuovi segretari del Pd

Domani (3 dicembre) e sabato 4 in Versilia sono in programma i congressi per eleggere gli organismi statutari del Partito Democratico.

Verrà eletto il segretario dell’Unione comunale, quello dei vari circoli in cui ogni comune è diviso, il segretario territoriale, che rappresenta l’intera Versilia, e verranno eletti i membri della varie assemblee.

Potranno votare tutti coloro che hanno la tessera del Pd, circa 600 persone. Questo il calendario degli appuntamenti: venerdì 3 dalle 16 alle 21 a Massarosa; dalle 18 alle 23 a Viareggio; dalle 18 alle 20.30 a Stazzema; dalle 21 alle 24 a Seravezza. Sabato 4 dicembre: a Camaiore; dalle 14.30 alle 18.30; a Pietrasanta dalle 14.30 alle 18.30 Forte dei Marmi.

Dopo la presentazione dei documenti con le linee politiche programmatiche dei vari candidati alle segreterie, si aprirà il dibattito. La votazione avverrà a scrutinio segreto.