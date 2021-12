Esco dal Desco, a Massarosa lo show cooking dello chef Stefano Mei

Tra gli eventi dislocati dell’edizione 2021 del Desco a Massarosa ci sarà lo show cooking dello chef Stefano Mei con una ricetta cara al Maestro Puccini ma anche con il mitico ‘tordello’ presentato in tutte le sue varianti.

Giovedì (9 dicembre) a partire dalle 19 sulla pagina Facebook e sul sito internet di The Versilia Lifestyle grande serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio versiliese, in particolare la zona che si trova sulle sponde del lago di Massaciuccoli. Assoluto protagonista dell’evento sarà il riso che qui, nell’ex opificio La Brilla ebbe un ruolo rilevante a metà dell’ottocento. Fu il Conte Minutoli a farlo costruire nel 1846 adibendolo alla brillatura del riso, a ridosso della zona collinare e all’interno dell’area tutelata dall’Ente Parco regionale di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli.

Nel corso della puntata – dal titolo Il riso tra lago e monti, in diretta streaming dal ristorante La Bilancia di Massarosa nell’ambito delle iniziative volute dalla Camera di Commercio di Lucca per Esco dal Desco 2021 – lo chef Stefano Mei si esibirà in un inedito showcooking che andrà a ripescare una storica ricetta legata al riso e alla zona palustre di Massaciuccoli, molto cara al maestro Giacomo Puccini. Fra i prodotto tipici protagonisti della puntata spazio anche al mitico ‘tordello’, presentato nelle diverse varianti territoriali dallo chef del Bistrot Teresa sul Mare, Cristiano Pezzini. Su questo prodotto sarà svelata una grande sorpresa. Olio e vino della zona di Massarosa saranno presentati dal produttore Ido Mariani.

Per raccontare il territorio sotto l’aspetto gastronomico ci sarà anche Mariella Lencioni, presidente dell’associazione Cuochi Lucchesi, mentre tutti gli aspetti naturalistici saranno curati da Eros Venturi dell’associazione Rivilago e Andrea Fontanelli della Lipu Massaciuccoli. A rappresentare l’amministrazione comunale il neoassessore al marketing territoriale Fabio Zinzio.