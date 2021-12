Congressi Pd Versilia, Riccardo Brocchini rieletto segretario territoriale

La commissione di garanzia ha ratiticato i risultati dei congressi del Partito Democratico della Versilia. Riccardo Brocchini, attuale presidente del consiglio comunale di Massarosa, è stato rieletto segretario del territoriale Versilia con 287 preferenze e 19 schede tra bianche e nulle.

Nel comune di Massarosa i circoli Pd sono stati ridotti a due: Massarosa Nord (circolo Stiava) e Massarosa Sud. È stata eletta come segretaria dell’unione comunale Alessandra Gori con 51 preferenze, contro le 24 dell’altra candidata, Luana Capaccioli. Per i circoli sono stati eletti Luca Tinagli e Federico Lucania.

A Viareggio per l’unione comunale è stato eletto Filippo Ciucci con 73 voti validi, mentre per i circoli di Viareggio e Torre del Lago risultano eletti Diego Sodini e Vincenzo Santoro.

A Camaiore i circoli sono rimasti tre. Il segretario dell’unione comunale è stato confermato Jacopo Menchetti, mentre per il circolo Camaiore Centro il segretario è Elio Bianchi; per il circolo Capezzano, Mara Antongiovanni, per il circolo Lido di Camaiore riconfermata Consuelo Donati.

A Pietrasanta il segretario dell’unione comunale è l’uscente, Rossano Forassiepi, per il circolo di Marina di Pietrasanta è stato eletto Nicola Coluccini, per il circolo Pietrasanta centro, Sando Donadel.

A Forte dei Marmi si riconferma segretario Simone Tonini, mentre a Stazzema il nuovo segretario è Alessio Tovani. A Seravezza è stato eletto Ettore Neri.