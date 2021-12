Maltempo, a Stiava annullato il mercatino di Natale

A seguito dell’emissione del bollettino di criticità regionale codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico per l’intera giornata di domani (8 dicembre), l’amministrazione comunale di Massarosa ha deciso di annullare l’evento previsto a Stiava nell’ambito del calendario di appuntamenti Massarosa Magica for Christmas.

“Abbiamo preferito rimandare la manifestazione sia per questioni di sicurezza che per riuscire a svolgerla con il massimo risultato per i commercianti – spiega l’assessore al commercio e al turismo Fabio Zinzio – ci riuniremo entro venerdì per provare a riprogrammare l’evento che potrebbe slittare a sabato 18 dicembre”.