Una caccia al tesoro di Natale nel segno della solidarietà, targata Avis. Ieri (11 dicembre) quaranta entusiastici bambini si sono sfidati a squadre in corse e in indovinelli, per il mercato di piazza Cavour a Viareggio. Si sono visti adulti e bambini, correre tra le vie pedonali, cimentarsi tra indizi e mappe e scoprire i segreti del sangue e della donazione.

“L’associazione Avis comunale di Viareggio e Avis zonale della Versilia – si legge in una nota – vogliono ringraziare, per la bellissima partecipazione e il caloroso sostegno alla prima caccia al tesoro di Natale, tutti i bambini e gli adulti che hanno scorrazzato per il mercato. Il Bar Irene e il Forno Pistilli per l’ottima merenda offerta, il Salumificio Triglia, Giuliano Calzature, la profumeria InEstasi, La Gabbianella e Le Belle Arti Donatelli per aver fornito il ‘tesoro’ e Le Botteghe della Cartapesta per le bellissime Gocce realizzate. Grazie anche al Comune di Viareggio, per averci permesso di portare in “piazza” e con la leggerezza di un gioco, il tema a noi caro da sempre, la donazione di sangue e plasma”.