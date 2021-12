Viareggio, tutto pronto per la finale del premio Sport

Tutto pronto per la serata finale del premio Sport città di Viareggio, in programma domani sera (13 dicembre) a partire dalle 18, nell’auditorium Caruso del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago. L’evento sarà condotto dal giornalista Federico Conti ed impreziosito dalla partecipazione dell’imitatore Ubaldo Pantani, noto volto Rai che verrà insignito del Premio speciale per la Satira nello sport, e dal cantante Iacopo Crudeli che per l’occasione si esibirà accompagnato dagli Escodamè ed il grande pianista jazz Nico Gori.

“Un premio che nasce dalla volontà di sostenere il valore educativo, benefico e sociale dello sport – sottolinea l’assessore allo sport Rodolfo Salemi – ed incoraggiarne la pratica, destinato a coloro i quali abbiano onorata la Città con risultati di assoluto rilievo sportivo. Lo abbiamo fatto attraverso un regolamento innovativo, che vede lo sport quale unico protagonista sotto ogni aspetto”.

Il regolamento del Premio, è infatti emerso dal lavoro collegiale svolto all’interno della Consulta dello Sport grazie alle 82 realtà sportive che vi hanno aderito, ed è stato approvato dal Consiglio comunale. Ed è stata la Consulta a scegliere i candidati ai vari riconoscimenti che i riconoscimenti stessi.

“Abbiamo voluto un premio che rappresentasse la città raccontandola nelle sue eccellenze – aggiunge l’assessore -: partendo dalla memoria collettiva, dai grandi personaggi del passato più o meno recente, proiettiamo il futuro delle giovani promesse, degli sportivi, di chi lo sport lo racconta e lo vive. Nel corso di questo lavoro è emerso il ricco patrimonio di sportivi a cui la Città deve un ricordo e vi è la volontà di onorare altre figure di assoluto rilievo attraverso nuove e future iniziative”.