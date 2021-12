Al via la vendita dei biglietti cumulativi per il Carnevale di Viareggio 2022

Al via da domani, sabato 18 dicembre, la prevendita a prezzi scontati dei biglietti cumulativi per il Carnevale di Viareggio 2022, validi per l’ingresso a tutti e sei i Corsi Mascherati in programma il 12, 20, 24, 27 febbraio, 1 e 5 marzo. Un’occasione per non perdere nessuna delle sfilate delle opere allegoriche realizzate dagli artisti del Carnevale.

Abbonamenti a prezzi scontati fino al 6 gennaio.

Il biglietto cumulativo in prevendita costa 40 euro. Mentre il cumulativo ridotto, per ragazzi da 1,21 metri di altezza fino a 14 anni non compiuti, costa 30 euro. L’ingresso al Carnevale di Viareggio è gratuito per bambini fino 1,20 metri di altezza. I biglietti cumulativi scontati sono in prevendita fino al 6 gennaio. Dal 7 gennaio il cumulativo intero costerà 45 euro e il ridotto 35 euro. I biglietti non sono nominativi.

Dove acquistarli.

I biglietti cumulativi in prevendita si possono acquistare alla biglietteria della Fondazione Carnevale all’ingresso della Cittadella con orari: dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle ore 18,30 e il venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30. Domani, sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre la biglietteria è aperta dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle ore 18,30. I ticket si potranno acquistare anche nei supermercati Esselunga di Viareggio e Lido di Camaiore e anche nelle farmacie comunali Farmacity di Viareggio.

Speciale Coupon Esselunga.

Grazie alla consolidata partnership tra il Carnevale di Viareggio ed Esselunga, con il biglietto cumulativo lo speciale coupon con uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 60 euro, spendibile con Carte Fidaty nei supermercati Esselunga.

Sconto di 5 euro nelle farmacie Farmacity.

E grazie alla partnership con le farmacie comunali, in collaborazione con Icare, presentando il biglietto abbonamento in tutti i punti vendita FarmaCity un ulteriore sconto di 5 euro, applicabile dal 12 febbraio al 5 marzo a fronte di una spesa minima di 25 euro, non cumulabile con altre promozioni e salvo esaurimento scorte. Sono esclusi i farmaci.

Da domani è possibile acquistare online sul portale della biglietteria vivaticket.it anche i biglietti giornalieri per uno dei sei Corsi Mascherati.