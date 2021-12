Il villaggio di Babbo Natale alla Cittadella del Carnevale di Viareggio

Villaggio di Babbo Natale, animazione, laboratori della cartapesta a tema, visite guidate, presentazione di libri e la Fiaba del Carnevale di Viareggio

Alla Cittadella arriva la Giostra viareggina

La magia del Natale arriva alla Cittadella del Carnevale di Viareggio per il fine settimana.

Domani, sabato 18, e domenica 19 dicembre. Giochi, animazioni nel Villaggio di Babbo Natale, visite guidate al Museo, laboratori creativi a tema, presentazione di libri e performance artistiche per due pomeriggi di attività gratuite per tutta la famiglia, dalle ore 14,30 alle ore 18. E in piazza Burlamacco arriva la Giostra viareggina. Ingresso con green pass.

Si parte domani sabato 18 alle 14,30 con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale con musica, giochi e animazione. I bambini potranno creare le proprie palline natalizie per l’albero, fare foto con Babbo Natale e consegnargli le letterine, ricevendo subito un piccolo omaggio. In piazza ci saranno anche tanti giochi in legno con cui divertirsi: da Forza 4 a Tetris, dal labirinto ai giochi della pesca o al lancio degli anelli.

Laboratori crativi.

Spazio alla creatività con due laboratori dedicati al tema del Natale. Dalle ore 15 sarà possibile lavorare la cartapesta per creare speciali decorazioni artistiche per addobbare il proprio albero di Natale. Alle ore 15,30 laboratori creativi dedicati alla realizzazione di biglietti natalizi pop-up. Queste attività sono rivolte a bambini da 5 anni di età. La partecipazione è gratuita, prenotazione obbligatoria al numero: 342.9207959.

La fiaba del Carnevale di Viareggio.

Il fantastico viaggio di Re Carnevale verso Viareggio è il tema della fiaba che interpreteranno gli attori della Compagnia Teatro Rumore. L’appuntamento rientra nell’iniziativa Narrare il fantastico nei Musei organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca. La storia è una rielaborazione del testo di una fiaba che venne pubblicato sulla rivista Viareggio in Maschera di più di 80 anni fa ed ha al centro proprio il viaggio, tema del programma di appuntamenti collaterali del Fuori Corso al Carnevale 2022. La performance è in programma alle ore 16. La partecipazione è gratuita e su prenotazione al numero: 342.9207959, fino ad esaurimento dei posti previsti nei due turni (alle 16 e alle 16,30). A tutti i bambini saranno donati coroncine di fiori, cappellini da giullari ed elfi per interpretare i tanti personaggi che arricchiscono la storia del viaggio di Re Carnevale verso la città dell’Allegria.

Alle ore 17, con il biglietto di ingresso al Museo (3 euro), sarà possibile partecipare alla visita guidata al Museo del Carnevale e all’Espace Gilbert con i nuovi allestimenti. Prenotazione 342.9207959.

Domenica di nuovo la magia delle Feste con il Villaggio di Babbo Natale aperto ed animato dalle 14,30 alle 18. Ancora laboratori di cartapesta alle 15 e creativi con il pop-up di Natale alle 15,30. La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria al numero 342.9207959. Alle 17 con il biglietto di ingresso al Museo (3 euro) sarà possibile partecipare ad una nuova visita guidata gratuita al Museo del Carnevale e all’Espace Gilbert (prenotazione 342.9207959). Mentre l’Archivio Storico (al secondo piano del Palazzo del Museo) accoglierà la presentazione del libro di Massimo Mazzolini “Non erano solo Canzonette” pubblicato dall’editrice L’Ancora (prenotazione al numero 342.9207959, fino ad esaurimento dei posti).

E domenica pomeriggio in pista a pattinare sul ghiaccio, in piazza Margherita, ci saranno anche Burlamacco e Ondina.

La Giostra viareggina.

In Cittadella è arrivata la Giostra viareggina. La storica attrazione che ha fatto divertire intere generazioni, fu realizzata dal maestro del Carnevale Francesco Francesconi a metà degli anni Cinquanta per la pineta. Negli anni Settanta poi fu affidata ad un altro maestro del Carnevale: Giulio Palmerini. La scorsa estate la giostra è stata riaperta dal maestro costruttore Luca Bertozzi, dopo un lavoro di restauro. In occasione del Natale in Cittadella domani e domenica l’accesso alla giostra sarà gratuito.

Commenti: 0