Come altre città toscane anche Forte dei Marmi annulla il capodanno in piazza.

La decisione dell’amministrazione comunale di Forte dei Marmi, dopo aver provato fino all’ultimo a salvare la festa.

“Abbiamo cercato fino in fondo – commenta il sindaco Bruno Murzi – di portare avanti la serata per salvaguardare la tradizione del Ccpodanno molto sentita e partecipata dalla nostra comunità. Ma poi, anche a seguito dell’incontro a livello provinciale del comitato di ordine pubblico che si è tenuto nei giorni scorsi, in cui è stato evidenziata la preoccupazione dell’aumento dei contagi e i timori legati soprattutto ai possibili assembramenti per l’ultima notte dell’anno, abbiamo deciso di annullare l’evento, scelta peraltro messa in campo proprio in queste ore da moltissime città in tutta Italia. Il periodo di Natale rappresenta purtroppo un momento di recrudescenza del virus, non possiamo ritenerci tranquilli e dobbiamo tenere in più che mai una vigile attenzione”.