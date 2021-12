Un corso Bls-d gratuito e rivoltò alla comunità. Si svolgerà domani (21 dicembre) alle 15 all’Auser della pineta di Ponente a Viareggio con l’istruttore certificato Fabrizio Bonino dell’associazione Cecchini Cuore onlus.

Durante l’incontro sarà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzare un Dae, ovvero un defibrillatore automatico esterno e le procedure per la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti (manovra di Heimlich).

Per accedere al corso non ci sono né limiti di età né di altro genere se non quello di green pass e mascherina. Ai partecipanti è richiesto di prenotarsi 15-20 minuti prima dell’inizio. A fine corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per prenotare è possibile chiamare il numero 338 2887678.