Massarosa magica for Christmas, successo per il ritorno degli appuntamenti natalizi

In tanti hanno salutato il ritorno degli appuntamenti natalizi a Massarosa. Quattro eventi in altrettante frazioni nei due weekend racchiusi in un unico calendario Massarosa Magica for Christmas che ha coinvolto concerti, presepi viventi e altre iniziative collaterali per un mese di festa su tutto il territorio.

“Massarosa vuole ripartire – commenta la sindaca Simona Barsotti – e la grande partecipazione e l’atmosfera che si è respirata in questi eventi lo testimoniano. Una comunità che si è ritrovata per gli auguri e la condivisione del clima di festa che precede il Natale”.

Fondamentale il coinvolgimento dei Centri commerciali naturali e dei singoli esercenti delle diverse frazioni, delle associazioni di volontariato e culturali, di tanti cittadini e volontari.

“Voglio ringraziare davvero tutte le realtà coinvolte – commenta l’assessore al commercio Fabio Zinzio – dalle associazioni di volontariato ai commercianti, alle scuole, ai singoli cittadini ed ovviamente agli uffici comunali che hanno collaborato perché tutto fosse organizzato nel modo migliore in ogni singola frazione. Questa è la Massarosa che vogliamo”.