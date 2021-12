Le stelle di Natale degli ortovivaisti consegnate al pronto soccorso del Versilia

Il Comune di Viareggio ha consegnato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia le stelle di Natale donate dagli ortovivaisti della Versilia e benedette alla basilica di Assisi. Un segno di buon augurio con il fiore simbolo delle festività natalizia e di fine anno a medici ed infermieri.

Un gesto simbolico di ringraziamento a chi, in questi quasi due anni di pandemia da Covid, ha lavorato e lavora in sanità e, in particolare, a chi sta sulla linea del pronto soccorso. A consegnare le piante è stato Alessandro Meciani, assessore allo sviluppo economico del Comune di Viareggio.

La direzione e la struttura di pronto soccorso dell’ospedale Versilia ringraziano per il gradito regalo e colgono l’occasione per rivolgere ai cittadini una raccomandazione: “Adottiamo un comportamento maturo e impariamo dall’esperienza dello scorso autunno: evitiamo gli accessi impropri in pronto soccorso, soprattutto se siamo positivi. Chi scopre di essere positivo e non ha sintomi severi deve contattare il proprio medico curante che saprà come consigliarlo al meglio e sarà seguito dalle Usca. Se invece un positivo o un sospetto positivo si reca al pronto soccorso e contagia medici, operatori e pazienti mette a repentaglio il funzionamento di una struttura che può fare la differenza tra la vita e la morte delle persone. Ai cittadini chiediamo collaborazione e maturità. Le stesse armi che ci hanno permesso di affrontare tutte le prove che fino ad oggi ci ha riservato questa pandemia”.