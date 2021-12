Viareggio, gli studenti della Motto donano mille euro agli orfani del Burundi

Gli studenti della scuola Motto donano 1000 euro agli orfani del Burundi. Da molti anni gli alunni dell’Istituto viareggino sono infatti impegnati in diversi progetti di solidarietà in favore delle persone sofferenti, in difficoltà sociali ed economiche.

Per questo anno scolastico, in accordo con l’Associazione umanitaria Solidarietà nel mondo, gli alunni hanno aderito al progetto Casa di Nazaret, per permettere a ben 84 bambini orfani di Gitega in Burundi, di poter andare a scuola e avere nei periodi delle piogge il cibo necessario per vivere. I ragazzi della Motto supportati dalle loro famiglie sono riusciti a raccogliere in meno di 3 mesi oltre mille euro.

Il progetto, tanto apprezzato dal dirigente e da tutti gli insegnanti, è stato organizzato dal professor Claudio Morelli. Ecco alcuni commenti dei piccoli studenti dal cuore grande: “È un progetto molto bello – dice Cecilia – che ci insegna che anche dando poco possiamo fare tanto. Ci insegna a rinunciare a piccoli capricci per aiutare chi ne ha più bisogno”. “Secondo me questa associazione può aiutare chi ha veramente bisogno – sostiene Helen – come questi bambini e ragazzi che purtroppo non hanno tutto quello che abbiamo noi. Sono felice di aiutarli”. “Mi fa molto piacere – conclude Viola – aiutare qualcuno che non ha niente nemmeno un letto su cui dormire”.