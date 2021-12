Camaiore popolare, si presenta la coalizione: Rifondazione e Pap insieme per il 2022

Rifondazione comunista e Potere al popolo correranno insieme per eleggere il nuovo sindaco di Camaiore. La coalizione, che prenderà il nome di Camaiore popolare, si è presentata questa mattina (22 dicembre) a palazzo Tori e sosterrà il candidato Enrico Marchetti alle prossime elezioni comunali 2022.

“Negli ultimi anni abbiamo svolto un grosso lavoro sul territorio insieme a un gruppo di militanti anagraficamente molto giovane ma che ha già saputo dimostrare equilibrio tra il fare, con le molte iniziative messe in campo – spiega Eloise Cillufo, tesoriera del Circolo di Camaiore di Rifondazione Comunista – su proposte politiche rivolte in particolare all’ambiente e alle questioni giovanili e di genere”.

“Tra le priorità politiche della coalizione che si va a strutturare, che candiderà una figura proveniente dal mondo del sociale – ha sottolineato Francesca Trasatti, ex candidata alle elezioni regionali e portavoce di Potere al Popolo Versilia -, al centro ci sono la lotta alle disuguaglianze e un investimento massiccio sull’eliminazione di tutti gli ostacoli economici all’uguaglianza sostanziale”.

Enrico Marchetti, 68 anni, ex dipendente del centro per l’impiego, in passato è stato consigliere comunale e capogruppo di Rifondazione Comunista a Camaiore, nonché presidente della circoscrizione numero uno. Durante il suo intervento ha illustrato le priorità dell’azione amministrativa, che dovrà avere “un occhio attento ai disabili e alle categorie più fragili, stabilendo un’importante sinergia con il mondo del volontariato”.

Il prossimo appuntamento pubblico della colazione è in programma sabato 8 gennaio a Lido di Camaiore, alle 15,30, con il primo dei tavoli tematici dedicati alla scrittura del programma su arte e cultura.