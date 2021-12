Viareggio, Del Ghingaro rilancia la candidatura a capitale della cultura

“Viareggio è un fiore che sboccia ogni giorno”. Così il primo cittadino di Viareggio Giorgio del Ghingaro ha presentato la candidatura della città a Capitale italiana della cultura 2024, nella cornice dei cantieri Codecasa.

“A Viareggio non c’è soltanto la cultura che si rappresenta attraverso l’arte, la musica, i carri del Carnevale – spiega Del Ghingaro -. A Viareggio c’è anche un’altra cultura, quella del lavoro. A Viareggio abbiamo una grande esperienza nella nautica: in questi cantieri vengono costruiti gli yacht più grandi del mondo. A Viareggio si fondono insieme innovazione e tradizione. Ecco perché abbiamo voluto dare un segnale diverso con la presentazione della candidatura a città italiana della cultura. Viareggio rappresenta tantissime cose e oggi cerchiamo di metterle tutte insieme con in un collage che rappresenti l’universo di questa città. Ecco perché noi crediamo che con questa ricchezza abbia tutte le caratteristiche per poter competere”.