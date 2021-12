Donate immagini tag in stoffa per addobbare l’albero dell’ospedale Versilia

Sono state consegnate oggi (24 dicembre) nella pediatria dell’ospedale Versilia alcuni meravigliosi addobbi realizzati a mano da Simona Buratti di Pietrasanta.

Si tratta di immagini tag in stoffa, cucite una ad una, per addobbare l’albero del reparto. La donazione contribuirà quindi a rendere la struttura più colorata e accogliente e a regalare un angolo di bellezza a disposizione dei bambini ricoverati e del personale che se ne occupa, in un momento in cui la sanità è alle prese con una nuova preoccupante crescita dei contagi da Covid.

La consegna è avvenuta con la collaborazione dell’assessore del Comune di Pietrasanta Sandra Da Prato.

Il personale della struttura versiliese ha ringraziato Simona Buratti per la vicinanza e la sensibilità dimostrate e per il sostegno ai percorsi di cura ed umanizzazione in ospedale.