Viareggio, al via la riqualificazione dei parchi giochi e delle palestre a cielo aperto

Sono stati affidati i lavori per gli interventi di riqualificazione nei parchi giochi e nelle palestre all’aperto della Pineta di Ponente e del viale dei Tigli, e nei parchi giochi del Varignano, XXV Aprile e Ninfea a Torre del Lago. Ad aggiudicarsi i progetti l’impresa Holzof Srl con sede legale a Mezzolombardo per l’importo totale di 176972 euro compresi oneri ed iva.

Gli interventi erano stati proposti da quattro laboratori di progettazione partecipata e sottoposti alla votazione dell’intera popolazione del Comune di Viareggio tenendo conto del budget messo a disposizione dall’amministrazione comunale.

Le opere

Nel dettaglio sono previste, per la palestra all’aperto della Pineta di Ponente la rimozione delle attrezzature sportive e della staccionata in legno esistenti, sistemazione dell’area, nuova installazione di palestra outdoor con struttura in acciaio, nuova recinzione con staccionata in legno, installazione nuovi arredi da esterno. Anche per la palestra all’aperto Viale dei Tigli angolo via Comparini è prevista ka rimozione delle attrezzature sportive e della staccionata in legno esistenti, sistemazione dell’area, nuova installazione di palestra outdoor con struttura in acciaio, nuova recinzione con staccionata in legno, installazione nuovi arredi da esterno.

Per quanto riguarda il parco giochi viale della Libertà nel quartiere del Varignano è in programma la rimozione delle attrezzature esistenti, sistemazione dell’area, nuova installazione di pavimentazione antitrauma, di attrezzature ludiche per bambini e nuovi arredi da esterno mentre al parco giochi XXV Aprile, ricompreso tra via F.lli Cairoli, via N. Machiavelli e via F. Burlamacchi la rimozione e installazione delle pavimentazioni antitrauma, sistemazione dell’area, manutenzione delle attrezzature ludiche esistenti di attrezzature ludiche per bambini e di nuovi arredi da esterno. Infine al parco giochi Ninfea a Torre del Lago è prevista la rimozione delle attrezzature ludiche e della pavimentazione antitrauma esistenti, sistemazione dell’area, manutenzione delle attrezzature ludiche esistenti che non saranno rimosse, nuova installazione di pavimentazione antitrauma, nuova installazione di attrezzature ludiche per bambini e nuovi arredi da esterno.