Club nautico Versilia, bilancio positivo per un 2021 di rinvii e soddisfazioni

Si chiude con un bilancio positivo il 2021 per il Club nautico Versilia.

“Anche quest’anno è stato sicuramente un anno molto particolare e impegnativo che, con tutte le disposizioni e le regole sanitarie da seguire, non ha ancora finito di metterci a dura prova – commentano dal Club -. Ma la Vela ha saputo anche questa volta confermarsi uno sport bellissimo, formativo e sicuro, così come il Club Nautico Versilia che, grazie alla scrupolosa attenzione e al rispetto rivolto alle sanificazioni, ai dispositivi di distanziamento, al pieno rispetto dei protocolli Fiv e dei ministeri della salute e dello sport, e all’impegno di rendere la propria sede sempre più ospitale e accogliente con ulteriori attenzione ai servizi offerti, si è confermato fra i luoghi più sicuri e organizzati, sia a terra che in acqua, un vero punto di riferimento per i propri soci e per tutti gli amici”.

“Determinato ad avere un futuro sempre più prestigioso e sperando di tornare presto alla normalità, il sodalizio viareggino presieduto da Roberto Brunetti si appresta quindi a chiudere un’altra stagione di successi, e, in attesa di ufficializzare il programma agonistico per il 2022, ripensa alle tappe principali del 2021, un anno ancora in parte condizionato dalla pandemia che in alcuni casi ha imposto il rinvio di alcune manifestazioni, in altre una diversa organizzazione degli eventi, ma non ha impedito le soddisfazioni e gli ottimi risultati”.