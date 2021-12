Massarosa, firmata l’ordinanza per limitare i fuochi d’artificio

Niente fuochi d’artificio dal 30 al 6 gennaio. La sindaca di Massarosa Simona Barsotti ha infatti firmato l’ordinanza per limitarne l’uso in particolare nei luoghi di aggregazione o in tutti i posti affollati e nelle aree a rischio di propagazione degli incendi, in prossimità di scuole, strutture assistenziali, uffici ed edifici pubblici, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, zone militari, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica o ambientale, sulle sponde dei corsi d’acqua e in tutte le proprietà ricadenti nelle aree boscate, nonché nelle zone protette sotto tutela del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli o ad esso contigue.

“Vogliamo evitare gli effetti negativi su persone, animali e anche beni pubblici – commenta Barostti – l’uso indisciplinato e non consapevole degli strumenti pirotecnici, sebbene legalmente venduti, può comportare situazioni di questo genere che con questa ordinanza vogliamo evitare con specifici divieti e limitazioni”. L’inosservanza delle disposizioni è punita con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro fatta salva, dove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’autorità giudiziaria.