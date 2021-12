Pietrasanta, approvato il bilancio di previsione: 19 milioni per le opere pubbliche

È stato approvato in consiglio comunale, con i voti della maggioranza, il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Pietrasanta.

“Un ringraziamento doveroso agli assessori, ai consiglieri e agli uffici – ha detto il sindaco Alberto Stefano Giovannetti – per un lavoro iniziato a settembre e fatto di confronti, riunioni, decisioni che guardano al futuro dei prossimi tre anni. L’obiettivo era trovare le risorse necessarie per gli investimenti e lasciare invariate le tasse. Missione compiuta e lo dico con grandissimo orgoglio per le soluzioni di qualità ed efficienza che abbiamo individuato”.

19 milioni di euro per le opere pubbliche, 24 quelli incasellati alla voce ‘entrate’ e un impegno di spesa spalmato su tutti i settori principali: dall’ambiente (11 milioni di euro) al diritto allo studio (9,3 milioni) passando per il sociale (3,7 milioni), la polizia locale (2,4 milioni) e le politiche giovanili (1 milione).

“Un’impostazione che segue gli obiettivi del programma di mandato con cui ci siamo presentati alla cittadinanza – ha dichiarato il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia, Irene Nardini – e che ci permette di partire subito. Abbiamo approvato il bilancio preventivo entro i termini previsti – ha proseguito il capogruppo in consiglio comunale di Pietrasanta Prima di Tutto, Giacomo Vannucci – e assicurato a ogni settore le risorse necessarie per essere operativo già da gennaio. Una cifra importante destinata alle opere pubbliche – ha aggiunto il capogruppo in consiglio comunale della Lega, Antonio Tognini – primo atto concreto per proseguire nello sviluppo turistico e culturale della nostra città”.

Voto contrario al bilancio è stato espresso da Partito Democratico, M5S, Insieme per Pietrasanta e dal gruppo Misto: “Un documento costruito su una valutazione attenta dei servizi necessari – è stato il parere di Luca Mori – ma che esprime un certo ridimensionamento. Bilancio particolare e delicato – ha commentato Nicola Conti – che ci riporta con i piedi per terra”.