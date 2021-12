Aumento dei contagi, il concerto di Capodanno della Città di Viareggio si sposta online

Sarà trasmesso in streaming e non più in presenza il concerto di Capodanno della Città di Viareggio e della Fondazione Festival Pucciniano. Una scelta dovuta all’evoluzione dei contagi, che ha costretto gli organizzatori a spostare l’evento sui canali social dei due enti alle 17 di sabato (1 gennaio).

Il concerto avverrà comunque nella cornice insolita del cantiere navale Codecasa per un’ora di musica a tema Viareggio: il mare, il Carnevale, il lago che vede protagonisti l’Orchestra del Festival Puccini con l’Ensemble sinfonica studio orchestra giovanile del Festival Puccini sotto la direzione del maestro Alberto Veronesi e solisti Chiara Morandi, violino, Paolo Ognissanti, violoncello, Annalisa De Santis, arpa nell’esecuzione di alcune tra le più celebri ouverture di arie d’opera e dei tradizionali brani di Strauss. L’introduzione e il messaggio di auguri saranno affidati alla voce di Daniele Maffei. Il concerto sarà fruibile in streaming dai canali social del Festival Puccini e del Comune di Viareggio.